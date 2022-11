Xiaomi Smart Band 6: la più ICONICA, la più DESIDERATA, tua a 35€

Xiaomi Smart Band 6 è divenuta estremamente popolare fra gli utenti, non solo per l’impeccabile qualità costruttiva ma anche in virtù delle numerose funzionalità offerte, tra le quali sarebbe impossibile non chiamare in causa l’assistente virtuale Alexa. Notevoli passi in avanti sono stati compiuti rispetto ai modelli di passata generazione: software ricco ed immediato, estrema comodità al polso e lunga durata della batteria creano le basi per un dispositivo perfetto.

Si tratta di un’occasione irripetibile, dato che il prezzo tornerà a salire velocemente: segui l’istinto e completa ora il tuo acquisto su Amazon, così da portare a casa la Xiaomi Band 6 con poco più di 35 euro grazie ad uno sconto a sorpresa del 20%.

Xiaomi Mi Smart Band 6 in offerta su Amazon a prezzo stracciato

La Band 6 vanta la presenza di un nuovo display AMOLED da 1,56 pollici, il 49% più grande rispetto al precedente modello, per immagini sempre chiare e nitide. Il compagno ideale per il tuo benessere con 30 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate, rilevazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno e tanto altro ancora. Eccellente l’autonomia: Xiaomi Smart Band 6 garantisce un utilizzo continuativo fino a 14 giorni.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuovissima Xiaomi Smart Band 6: oltre a pagarla una vera miseria, arriverà a casa in pochi giorni e godrai anche della spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.