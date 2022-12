Xiaomi Smart Band 6: con QUEST'OFFERTA di Amazon è IMPERDIBILE

Tra le offerte Amazon di oggi c’è una protagonista assoluta: si tratta della Xiaomi Smart Band 6. La smartband di casa Xiaomi e vero e proprio punto di riferimento del settore viene proposta al prezzo scontato di 34,99 euro. Si tratta di un’ottima offerta dedicata ad un modello completo sotto tutti i punti di vista e molto apprezzato dagli utenti (come certificano le 17 mila recensioni su Amazon).

Da notare, inoltre, che la Xiaomi Smart Band 6 in offerta oggi è venduta e spedita direttamente da Amazon e che con soli 10 euro in più è possibile acquistare il modello NFC. Per risparmiare ulteriormente, invece, è possibile puntare sulle offerte dell’Amazon Warehouse che garantiscono la possibilità di acquistare la smartband a meno di 30 euro.

Xiaomi Smart Band 6: protagonista di un’ottima offerta su Amazon

La Xiaomi Smart Band 6 ha tutto quello che serve per monitorare, nel dettaglio, la propria attività fisica e le notifiche in arrivo sullo smartphone. La smartband presenta un ampio display da 1,56 pollici (più grande del 49% rispetto al modello precedente) caratterizzato da un pannello AMOLED con risoluzione di 326 PPI.

Da notare l’elevatissima autonomia (con la possibilità di utilizzo fino a 14 giorni con una sola carica) e le varie funzionalità di tracciamento delle attività sportive (oltre 30 attività riconosciute) e di monitoraggio della salute (con tracciamento SpO2, monitoraggio del sonno e molto altro ancora).

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare la Xiaomi Smart Band 6 al prezzo scontato di 34,99 euro oppure al prezzo di 44,99 euro per la versione NFC. La smartband viene proposta in sconto anche su Amazon Warehouse dove è acquistabile come nuova a meno di 30 euro. Tutte le versioni sono vendute e spedite direttamente da Amazon.

