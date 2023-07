Xiaomi Smart Air Purifier Compact: piccolo, funzionale e oggi anche più economico

Tra Covid e altre malattie e inquinamento, i purificatori d’aria hanno preso sempre più il sopravvento all’interno delle abitazioni e degli uffici. Oggi su Amazon potreste acquistare uno dei migliori mini purificatori d’aria in commercio al prezzo di soli 85,89 euro invece di 149,99 euro. Stiamo parlando dello Xiaomi Smart Air Purifier Compact che ha riscosso un grandissimo successo per le sue performance, il prezzo contenuto e le dimensioni incredibilmente compatte che gli permettono di essere posizionato comodamente in qualunque punto della casa.

Xiaomi Smart Air Purifier Compact: caratteristiche principali

Xiaomi Smart Air Purifier Compact intrappola fino al 99,97% delle particelle di 0,3 micron con una filtrazione 3-in-1 per una purificazione accurata. Riesce anche a eliminare i comuni inquinanti atmosferici interni grazie alla filtrazione strato per strato. Presente poi un telecomando intelligente e la possibilità di utilizzare l’app Mi Home/Xiaomi Home per controllarlo da remoto e darvi il benvenuto a casa con aria pulita e fresca.

Il monitoraggio della qualità dell’aria in tempo reale tiene sotto controllo le variazioni per ottimizzare la purificazione. Il tutto con una facilità assoluta grazie alla visualizzazione dei dati della qualità dell’aria tramite un indicatore luminoso a quattro colori. Infine è presente un comodo e funzionale motore CC senza spazzole, per un’ottima silenziosità e un’ottima efficienza dal punto di vista energetico.

Insomma, stiamo parlando di un dispositivo davvero interessante che al prezzo di 85,89 euro deve essere vostro. Non sottovalutate anche tutte le garanzie di Amazon come consegne rapide e gratuite ed eventuali resi.

