Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro: aria sicura e pulita a un prezzo TOP

Tra Covid e inquinamento, i purificatori d’aria hanno preso sempre più il sopravvento all’interno delle abitazioni e degli uffici. Oggi su Amazon potreste acquistare uno dei migliori purificatori d’aria in commercio al prezzo di soli 199,99 euro invece di 249,99 euro. Stiamo parlando dello Xiaomi Smart Air Purifier 4 che ha riscosso un grandissimo successo per le sue performance e il prezzo contenuto.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro: caratteristiche principali

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro ha un CADR fino a 400 m³-h ed è in grado di rilasciare 6660L di aria pulita al minuto. L’aria purificata è in grado di raggiungere ogni angolo della casa, così voi e la vostra famiglia potete respirare sempre aria salutare. La presenza del carbone attivo di alta qualità, grazie al suo alto tasso di assorbimento, consente di eliminare i cattivi odori e di assicurare alla vostra casa continuamente dell’aria fresca e purificata.

Presente anche la comoda modalità notturna per disattivare la luminosità del display per una purificazione senza riflessi e senza rumore. Il vostro purificatore manterrà la circolazione dell’aria, fornendovi l’ambiente perfetto per una notte di sonno profondo. Insomma, stiamo parlando di un dispositivo davvero interessante che al prezzo di 199,99 euro e la possibilità di pagarlo in comode rate con Cofidis deve essere vostro. Non sottovalutate anche tutte le garanzie di Amazon come consegne rapide e gratuite ed eventuali resi.

