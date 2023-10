Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite: rendete l'aria della vostra casa più pulita con soli 159€

Tra Covid, inquinamento, virus e batteri, i purificatori d’aria hanno preso sempre più il sopravvento all’interno delle abitazioni e degli uffici. Oggi su Amazon potreste acquistare uno dei migliori purificatori d’aria in commercio al prezzo di soli 159,99 euro invece di 199,99 euro. Stiamo parlando dello Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite che ha riscosso un grandissimo successo per le sue performance e il prezzo contenuto.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite: caratteristiche principali

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite è dotato di un particolato CADR pari ad un massimo di 360 m³ h ed è in grado di fornire 6000 litri di aria pulita al minuto. Le potenti velocità di purificazione mantengono l’aria in casa pulita più a lungo. Grazie al filtro tre in uno, garantisce un filtraggio al 99,97% di particelle di 0,3 μm e un filtraggio di sostanze inquinanti strato per strato. Addio cattiva respirazione e benvenuta aria pulita e fresca.

Con un’area della base inferiore a quella di un foglio di carta A4, è possibile riporre facilmente il purificatore in piccoli spazi. Dal punto di vista tecnico è presente una potenza massima in uscita pari a 33 W, il che significa che sono necessari solo 0,8 kWh per 24 ore di purificazione. La modalità notturna, con un livello di rumorosità basso di 33,4 dB, consente di spegnere la luce del display.

Cosa state aspettando? Siete davanti a un prodotto davvero ottimo che al prezzo di 159,99 euro e la possibilità di pagarlo in comode rate con Cofidis deve essere vostro. Non sottovalutate anche tutte le garanzie di Amazon come consegne rapide e gratuite ed eventuali resi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.