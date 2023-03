Xiaomi SHOCK su Amazon: l'iconico monopattino elettrico a prezzo top (290€)

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential è un monopattino elettrico equilibrato, di ottima fattura e perfetto per la mobilità urbana. Lascia a casa l’auto e rendi anche il più piccolo degli spostamenti un momento piacevole e divertente. Sicuro da guidare, adesso è in promozione su Amazon a prezzo spettacolare. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite dai servizi Prime, ma bisognerà aspettare qualche giorno in più per la consegna (probabilmente a causa dell’elevata richiesta): completa l’ordine al volo per prenderlo a 290€ circa appena, se non è già finito.

Metti il casco e sali a bordo, fino a 20KM di autonomia con una sola ricarica, grazie all’efficace e capiente batteria e non solo. Infatti, la tecnologia Kinetic Energy Recovery System (KERS) si occuperà di recuperare energia per la ricarica anche durante le frenate a lungo termine. Fino a 20KM/h di velocità grazie al potente motore brushless, coadiuvato da eccellenti sistemi di frenata e illuminazione per garantirti il massimo della sicurezza in qualsiasi contesto.

Sul manubrio, al centro, un pratico computer di bordo ti permetterà di avere tutto sotto controllo al colpo d’occhio. Insomma, all’eccellente monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter Essential manca niente, nemmeno un prezzo super speciale su Amazon. Fatti furbo e completa l’ordine al volo per prenderlo a 290€ circa soltanto.

Lo ricevi a casa con spedizioni assolutamente gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità in promozione è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.