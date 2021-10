Xiaomi SHOCK: Redmi Buds 3 Pro in promo lancio folle

I potenti auricolari senza fili, top di gamma, Xiaomi Redmi Buds 3 Pro sono in sconto su Amazon in occasione del lancio. Facile innamorarsi delle performance di questo wearable: Bluetooth 5.2, ricarica senza ili, cancellazione attiva del rumore, ottime prestazioni durante l'ascolto musicale, nessun problema durante le telefonate.

Un prodotto di altissima qualità a prezzo decisamente interessante in occasione del lancio: solo 55€ circa invece di 69,99€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però: pochissimi pezzi a disposizione.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro in gran sconto su Amazon

Il design innanzitutto. Architettura in ear, materiali di altissima qualità, case di ricarica super compatto, perfetto per tenere al sicuro – mentre si ricaricano – le cuffiette. Quest'ultime sono progettate per essere comode, ma – allo stesso tempo – non ingombranti.

Perfetti per ascoltare la tua musica preferita, ben si prestano anche per parlare al telefono. A rendere ancora più interessante l'esperienza d'uso, la cancellazione attiva del rumore.

Usali in abbinata allo smartphone – grazie al Bluetooth 5.2 – ma non limitarti. Grazie alla tecnologia di connessione contemporanea a due dispositivi, puoi sfruttarli anche su PC, tablet e non solo.

Ciliegina sulla torta, la soddisfacente autonomia energetica, che ti garantisce diverse ore di utilizzo, prima di dover ricorrere alla ricarica, che puoi sfruttare anche senza fili.

Il tuo affare su Amazon lo fai adesso: completa rapidamente l'ordine per avere a 55€ circa appena i nuovissimi Xiaomi Redmi Buds 3 Pro, risparmiando grazie alla promozione di lancio. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.