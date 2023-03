Xiaomi SHOCK lampo su Amazon: 10 occasioni pazzesche da 20€ a 45€

I migliori prodotti Xiaomi, di ottima qualità, in sconto a prezzo golosissimo in occasione delle Offerte Amazon di Primavera. Dai un’occhiata a queste 10 chicche e prendi subito le tue preferite. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Il celeberrimo speaker wireless Bluetooth super compatto e resistente al contatto con l’acqua. Eccezionale qualità audio e ottima autonomia energetica. Prendilo a 19,99€.

L’iconico e completissimo smart band Smart Band 7. Ampio display di eccezionale qualità e una marea di funzionalità dedicate a sport, salute e gestione delle notifiche dal polso. In sconto, te l’accaparri a 39,99€.



Novità lanciata da pochissimi giorni: gli spettacolari auricolari Bluetooth Redmi Buds 4 Lite con design mozzafiato e ottima qualità in ascolto musicale e in chiamata. Prendili in promozione 29,99€.

Il monitor premium, con display e-ink, per controllare umidità e temperatura dell’ambiente. Sensori ad altissima precisione e connettività Bluetooth per la lettura dei dati anche da smartphone. Il particolare pannello di questo termometro igrometro lo rende unico: prendilo a 19,99€.

L’iconico telemetro laser smart, che puoi utilizzare per misurare con estrema precisione distanze fino a 40 metri. Scarichi tutti i dati rilevati all’interno dell’applicazione per smartphone, grazie alla connettività Bluetooth, oppure li leggi sul display. In gran sconto, lo prendi a 39,99€.

Lo spettacolare tablet LCD da scrittura da 13,5″ perfetto per appunti, grafici e disegni. Quando finisci puoi digitalizzare il contenuto (semplicemente usando la fotocamera dello smartphone e una delle tante app di scansione gratuite) e poi cancellare tutto premendo un tasto. Il pennino è incluso nel kit. In gran promo, lo prendi a 21,99€.

Il nuovissimo Redmi Smart Band 2 (lanciato da pochissimi giorni in Italia) è in promo lancio a prezzo golosissimo. Super completo e con ampio display, è un assente digitale da polso spettacolare. Prendilo a 32,99€ appena.

Per chi desidera un audio potente in qualsiasi contesto, l’iconico Portable Bluetooth Speaker, con la sua uscita da ben 16W, è la soluzione ideale. Batteria integrate ricaricabile, design premium resistente al contatto con l’acqua e microfono integrato per usarlo anche come sistema di vivavoce. Prendilo in promozione a 38,99€ appena.

L’Hair Clipper è il rasoio elettrico wireless di eccellente qualità, che non ti aspetti di pagare così poco. Design elegante, dimensioni compatte ed estrema precisione di taglio. Dalla sua, una gestione eccezionale dell’autonomia energetica: anche quando la batteria sta per scaricarsi, non ci saranno cali di prestazioni e quindi nessun capello strappato! Regolabile su diverse lunghezze, in promozione lo porti a casa a 32,99€ (sconto 27%).

Per finire, l’iconico compressore portatile ricaricabile, nella sua ultima (più potente e performante) versione. Gonfia in un attimo lo pneumatico della gomma dell’auto ed è perfetto anche per altri utilizzi. La batteria integrata ricaricabile ti permetterà di usarlo ovunque senza il vincolo dei cavi. Tanta potenza e dimensioni compattissime. Prendilo in promo a 44,99€.

Visto che spettacolari occasioni Xiaomi ci sono su Amazon? Le Offerte di Primavera sono pazzesche, ma per approfittarne dovrai essere velocissimo! Spedizioni sempre rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.