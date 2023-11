Xiaomi: sconto 50% per l'iconico termometro igrometro di precisione (13€)

Un termometro igrometro di precisione parte dell’ecosistema Xiaomi perché realizzato da uno dei tanti brand che gravitano intorno al colosso cinese. Un prodotto di qualità con ampio display ad alta visibilità, che ti permetterà di leggere in tempo reale il livello di temperatura e umidità ambientali.

Un dispositivo che, se l’offerta non è già finita, puoi accaparrarti a metà prezzo da Amazon adesso. Per ottenere lo sconto del 50%, è sufficiente completare al volo il tuo ordine. Te l’accaparri a 13,99€ appena e le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

Un prodotto super facile da utilizzare. Basterà posizionarlo all’interno della stanza che vuoi monitorare e – dopo pochi minuti – potrai scoprire in modo veloce qual è il livello di temperatura e quale quello dell’umidità. Leggi tutto direttamente dal display, insieme a informazioni su data e ora e non solo: c’è anche un grafico di facile interpretazione che ti permetterà di conoscere il livello di comfort ambientale.

