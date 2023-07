Xiaomi Robot Vacuum S12: aspira, lava e lo controlli con la voce

Sfrutta la tecnologia e le offerte del Prime Day per avere un robot che aspira e lava i pavimenti con mappatura personalizzata e controlli vocali a molto meno del suo prezzo. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Xiaomi Robot Vacuum S12 a soli 249,99 euro, invece che 299,99 euro. È un’offerta esclusiva per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio clicca qui.

Nonostante siamo di fronte soltanto uno sconto del 17% questo è il prezzo più basso di sempre. Oggi puoi risparmiare 50 euro sul totale e portate a casa un robot aspirapolvere e lava pavimenti d’eccellenza. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È anche questa un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime.

Xiaomi Robot Vacuum S12: tutto quello che ti serve e anche di più

Questo robot è in grado di fare praticamente di tutto. Ha un potente motore senza spazzole con un’aspirazione da 4000 Pa e quindi riesce ad aspirare anche i detriti dai pavimenti. Possiede un serbatoio dell’acqua che la rilascia in modo uniforme costante per avere un risultato eccezionale. Aspira e lava in una sola passata.

Scaricando l’app dedicata puoi controllarlo con il tuo smartphone da remoto oppure con i comandi vocali di Alexa e Google Home. Possiede una navigazione LDS in grado di mappare ogni stanza anche su più livelli che potrai personalizzare. Puoi scegliere tra 4 modalità di pulizia in base alle tue esigenze e ha una mega batteria in grado di durare per più di 2 ore prima di ritornare in automatico alla base di ricarica.

Se non vuoi fare rinunce e avere sempre i pavimenti di casa puliti allora questo robot fa proprio caso tuo. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Robot Vacuum S12 a soli 249,99 euro, invece che 299,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.