Xiaomi Robot Vacuum S12: pulizia smart a MENO di 200€

Tenere i pavimenti sempre puliti è un impegno quotidiano che toglie tempo a te e alle tue passioni. Perché non semplificarti il lavoro con un ottimo robot aspirapolvere? Lo Xiaomi Robot Vacuum S12 non solo ti permette di dimenticarti di scopa e paletta, ma lo fa a un prezzo DA CAPOGIRO. Solo per pochissimo, avrai l’occasione di portarlo a casa a soli 199,99€ invece di ben 359,99 €. Un’ottimo robot aspirapolvere a un prezzo praticamente stracciato, ma solo per pochissimo sullo store Xiaomi!

Xiaomi Robot Vacuum S12: pavimenti sempre puliti con Xiaomi

Lo Xiaomi Robot Vacuum S12 è un compagno intelligente, progettato per rivoluzionare il modo in cui pulisci la tua casa. Dotato di una sofisticata tecnologia di navigazione laser LDS, questo elettrodomestico offre una mappatura rapida e precisa dell’ambiente circostante, garantendo una pulizia efficiente e accurata!

La potente ventola di aspirazione da 4000 Pa del Xiaomi Robot Vacuum S12, inoltre, è in grado di affrontare tutti i tipi di sporcizia, garantendo pavimenti impeccabili in ogni angolo della tua casa. I percorsi di pulizia a zig-zag e a Y migliorano significativamente l’efficienza della pulizia, assicurandoti risultati sorprendenti ad ogni utilizzo e in ogni zona della casa.

Grazie ai numerosi sensori avanzati, il robot riconosce ambienti complessi e si muove con agilità, evitando ostacoli e garantendo una pulizia accurata. Il serbatoio dell’acqua, inoltre, protegge i pavimenti dai danni causati dall’acqua, offrendo una pulizia delicata ma efficace in profondità!

Non meno importante, il collegamento all’app Xiaomi Home ti assicura il controllo completo del tuo Xiaomi Robot Vacuum S12 anche a distanza. Personalizza la modalità di pulizia, genera mappe precise e ottimizza il programma di pulizia per adattarlo alle tue esigenze specifiche. Le funzioni di mappatura personalizzate consentono una flessibilità totale, mentre la possibilità di separare automaticamente diverse aree dell’abitazione assicura una pulizia intelligente e mirata.

Dal rilevamento preciso con sensore LDS sollevato a 360 gradi, alla mappatura di più piani e alla denominazione delle stanze, il Xiaomi Robot Vacuum S12 si distingue per la sua avanzata tecnologia e la versatilità nelle opzioni di pulizia. Per questo, ti invitiamo a cogliere l’occasione e portarlo a casa in super sconto sullo store ufficiale Xiaomi!

