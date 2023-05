Xiaomi Robot Vacuum S12: lava, aspira e tu ti rilassi, 90€ di sconto ORA

Xiaomi Robot Vacuum S12 è il robot aspirapolvere di cui non fare a meno. Se da diverso tempo stai contemplando l’acquisto di un prodottino del genere, non perdere la tua occasione. Sai benissimo che di Xiaomi ti puoi fidare quindi rilassati mentre la tua casa viene pulita in modo magistrale.

Con uno sconto pari al 25% che si traduce in 90€ di risparmio istantaneo, su Amazon hai la tua occasione. Non te la lasciare scappare e approfittane subito per aggiungerlo al tuo carrello. Prezzo finale di appena 269,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Xiaomi Robot Vacuum S12, l’aspirapolvere robot che ti fa rilassare

Tra tutti gli aspirapolvere robot presenti sul mercato, il Xiaomi Robot Vacuum S12 occupua un posto speciale nel mio cuore. Forse perché lo ho in casa, ma diciamo che è davvero sorprendente. Con la possibilità di programmarlo, lo faccio partire quando non sono in casa e appena torno trovo pavimenti lucenti e puliti.

Comodissimo visto che lo gestisci da app ma anche con la voce se hai Alexa o Google, ha dentro di sé dei sensori di ultima generazione. Infatti con la navigazione LDS e la mappatura personalizzata ci metti due secondi a decidere cosa pulire, in che modo e soprattutto se vietare determinati spazi della tua casa così da non trovarlo impegnato a mangiarsi qualche cavo.

Potenza di aspirazione elevata, autonomia da 130 minuti e basetta piccola e che occupa zero spazio.

Insomma, Xiaomi Robot Vacuum S12 è un vero e proprio gioiellino di cui non fare a meno. Collegati immediatamente su Amazon dove te lo puoi portare a casa con soli 269,99€ grazie al ribasso del 25%.

