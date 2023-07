Xiaomi Robot Vacuum E12 in offerta a 199,99 euro sul Mi Store

Xiaomi Robot Vacuum E12 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti versatile e completo. Dotato di una potente ventola di aspirazione e di un serbatoio dell’acqua intelligente, consente di monitorare lo stato della pulizia in tempo reale grazie ai comandi vocali e l’app Mi Home.

Un robot 2 in 1 quindi, una soluzione ideale per numerose famiglie italiane che cercano un prodotto di qualità a un ottimo prezzo. Oggi ancora di più, grazie allo sconto di 40 euro sul prezzo di listino, per una spesa finale di 199,99 euro. E in più se sei un nuovo utente del Mi Store puoi ottenere un extra sconto di 10 euro.

Xiaomi Robot Vacuum E12 in sconto di 40 euro sullo store ufficiale

Grazie ai 4 livelli di aspirazione regolabili e una potenza da 4.000 Pa, il robot Vacuum E12 assicura una pulizia efficace in una sola passata, con la rimozione di polvere e residui. Nonostante potenza della ventola sia importante, il robot aspirapolvere e lavapavimenti di Xiaomi offre una durata della batteria extra large da 110 minuti, in virtù di una capacità di 2.600 mAh più che generosa.

Si comporta ottimamente anche in fase di lavaggio. Merito del serbatoio dell’acqua smart con 3 livelli di flusso, che consente di regolare lo scarico dell’acqua in base alla diversa tipologia del pavimento. Non devi temere nemmeno per la sua pulizia, visto che sia il cassetto della polvere che il serbatoio sono stati progettati per essere rimossi e puliti con estrema facilità.

Un altro aspetto da lodare è quello relativo alle notifiche vocali e, più in generale, al controllo dello stato della pulizia in tempo reale con l’app Mi Home, scaricabile gratuitamente su dispositivi Android e su iPhone. Dal monitoraggio in tempo reale alla programmazione della pulizia, passando per la regolazione dei livelli di pulizia e il telecomando intelligente: queste e altre ancora le funzionalità dell’app.

Approfitta dello sconto di 40 euro per acquistare lo Xiaomi Robot Vacuum E12 al prezzo promozionale di 199,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.