Xiaomi Robot aspirapolvere: prezzo MAI così BASSO (-35%)

Finalmente è arrivata l’offerta giusta per te, per dire addio a quelle mezze giornate passate ad aspirare e lavare i pavimenti di casa. Oggi puoi fare un vero affare mettendo le mani su un prodotto eccezionale, con uno sconto del 35%. Corri su Amazon e metti nel tuo carrello il Robot aspirapolvere Xiaomi a soli 195,23 euro, anziché 299,99 euro.

Non c’è che dire, Xiaomi sta letteralmente invadendo il mercato con prodotti tecnologici all’avanguardia e sempre di ottima qualità. Soprattutto a prezzi invidiabili. Anche in questo caso siamo di fronte a un ottimo prodotto, un robot che aspira in modo potente e lava nello stesso tempo, lasciando i tuoi pavimenti lucenti in ogni angolo di casa.

Se poi consideri che oggi puoi anche averlo con uno sconto decisamente vantaggioso, allora c’è poco altro da dire. Approfitta di questa speciale offerta di Amazon e acquista subito il Robot aspirapolvere Xiaomi a soli 195,23 euro.

Xiaomi Robot aspirapolvere: fa tutto lui, tu devi solo rilassarti

Il Robot aspirapolvere Xiaomi è dotato di un chip quad-core con algoritmo SLAM che gli permette di elaborare i dati sulla planimetria di casa tua in modo preciso. Così potrà pianificare i percorsi e gli spostamenti in modo da pulire ogni angolo delle stanze in modo capillare. Si sposterà nella stanza seguendo uno schema a dorma di Y così da non tralasciare niente.

Ha dei sensori precisi multidirezionali che gli permetteranno di percepire in tempo reale eventuali ostacoli non mappati, anche in ambienti complessi, offrendo sempre una pulizia perfetta. Inoltre la combinazione di aspirazione e pulizia, garantisce il massimo risultato. Raccoglie polvere e lava anche le macchie più ostinate. L’unica cosa che dovrai fare tu è scegliere la modalità di pulizia, e poi dovrai solo rilassarti.

Non c’è tempo da perdere dunque. Un offerta più unica che rara. Fiondati subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Robot aspirapolvere Xiaomi a soli 195,23 euro, anziché 299,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.