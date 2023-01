Xiaomi Roborock S6 al 54% in meno è un vero AFFARE (Amazon)

Se vuoi i pavimenti di casa sempre puliti senza dover alzare un dito, allora scopri questa offerta che sta proponendo Amazon adesso. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello il robot aspirapolvere Xiaomi Roborock S6 a soli 273,88 euro, invece che 599 euro.

Grazie a questo incredibile sconto del 54% avrai un risparmio di ben 325 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out. Questo robot è dotato di un’aspirazione potente in grado di rimuovere lo sporco in tutta casa in pochissimo tempo. Ha una navigazione intelligente ed è fornito con la base di ricarica.

Xiaomi Roborock S6: il super robot a un prezzo mini

Xiaomi Roborock S6 è dotato di una navigazione laser intelligente in grado di mappare la stanza riuscendo ad arrivare in ogni angolo. Pulisce in modo veloce e senza eccessivo rumore. È in grado di aspirare peli di animali, capelli, briciole e piccoli detriti in una sola passata. Il suo design compatto gli garantisce la possibilità d’infilarsi praticamente dappertutto per una pulizia completa, anche sotto la maggior parte di mobili e letti.

È in grado di riconoscere i tappeti e quindi adattare la sua aspirazione di conseguenza. Possiede un serbatoio d’acqua che gli permette di lavare contemporaneamente. Ha un’ottima batteria che gli garantisce di aspirare fino a 3 ore con una sola ricarica. Quando sta per esaurire l’autonomia ritorna in automatico alla base di ricarica inclusa. Scarica gratuitamente l’app Xiaomi Home e gestisci il tuo robot aspirapolvere direttamente dal tuo smartphone.

Approfitta anche tu di questa fantastica offerta e goditi questo sconto incredibile. Fiondati subito su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Roborock S6 a soli 273,88 euro, invece che 599 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.