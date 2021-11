Xiaomi Roborock S5 Max: aspira e lava a gran potenza, sconto ASSURDO

Xiaomi Roborock S5 Max è uno dei robot che aspira e lava con il miglior equilibrio fra qualità e prezzo. Il brand, che gravita all'interno dell'ecosistema del colosso cinese, produce da sempre dispositivi di altissima qualità a costi accessibili. Nello specifico, questo modello è certamente uno di quelli riusciti meglio: potenza aspirante che non delude, mappatura 3D, un cuore smart e – soprattutto – un grande serbatoio per l'acqua. Potrai lavare il pavimento ogni giorno, bagnandolo in modo corretto ed eliminando le macchie.

Con gli sconti Gshopper del momento, hai la possibilità di portare a casa un dispositivo eccezionale, il cui prezzo è vicino ai 400€, è 285€ appena. Godi anche di spedizioni rapide e gratis, da magazzino europeo. Come fare? Semplicissimo: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “3140135EE9”. Attenzione però: i coupon attivabili sono pochissimi, sii veloce.

Xiaomi Roborock S5 Max a prezzo top, ma per poco

Una delle occasioni del Cyber Monday è proprio questo gioiellino. Un dispositivo che, una volta configurato, si occupa in autonomia di pulire (bene) il pavimento.

Innanzitutto, dalla sua ha una potenza aspirante che impressiona: 2000Pa pronti a eliminare in modo efficace peli, polvere, sporcizia, capelli e detriti solidi dal pavimento. Inoltre, puoi riempire l'enorme serbatoio dedicato (da ben 290ML) e chiedere al tuo alleato per le pulizie domestiche di effettuare un lavaggio del pavimento intelligente. Questo significa che puoi impostarlo in modo che non vada in determinate zone dove è meglio non arrivare con l'acqua (come i tappeti o la postazione del PC). A rendere unico questo modello (e quindi super efficace) è la pressione costante operata mentre lava: una forza di 300 grammi, costante, che simula la pressione che faresti tu sul panno, se lavassi a mano. Una funzionalità che permette la reale eliminazione delle macchie dal pavimento.

Non dovrai preoccuparti del resto, se non di svuotare il serbatoio della polvere quando è pieno. Attraverso l'applicazione Mi Home, puoi collegare il robot a Internet e gestirne ogni aspetto tramite lo smartphone (programmazione, mappatura delle stanze, zone da evitare, muri virtuali, ecc). Infatti, grazie alla scansione laser degli ambienti godi di massima precisione anche nella pulizia: attraverso specifici algoritmi, il dispositivo decide quali siano i percorsi migliori da seguire per effettuare il giro nella stanza.

Insomma, Xiaomi Roborock S5 Max è un concentrato di tecnologia, che aspira e lava il pavimento come pochi altri robot riescono a fare. Non perdere l'occasione Gshopper del momento e portalo a casa a prezzo bassissimo: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “3140135EE9”. Spedizioni rapide e gratis, direttamente da magazzino europeo.