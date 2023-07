Xiaomi Redmi Watch 3: una POTENZA oggi al 28% di SCONTO

Amazon ti ha confezionato un’offerta pazzesca che trovi solo oggi. Acquista lo Xiaomi Redmi Watch 3 a soli 93,98 euro, invece di 129,99 euro. La disponibilità è immediata, ma a questo prezzo sta andando letteralmente a ruba. Non perdere quindi questa occasione. Devi essere veloce ad aggiudicartelo intanto che è ancora disponibile. E se sei un cliente Prime hai anche la consegna gratuita.

Questo smartwatch di ultima generazione è una vera potenza. Questo modello versatile è perfetto per ogni occasione. Innanzitutto ha un grande display AMOLED da 1,75 pollici, in grado di fornirti tutte le informazioni che vuoi in modo chiaro e leggibile in qualsiasi occasione, anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, la sua batteria garantisce fino a 12 giorni di utilizzo con una sola ricarica.

Xiaomi Redmi Watch 3: il re degli smartwatch

Con il suo design squadrato il nuovo Xiaomi Redmi Watch 3 è invidiabile. Addirittura questo modello supporta anche le chiamate Bluetooth! Impermeabile all’acqua, lo porti sempre con te fino a 5 ATM sia in piscina che al mare, tanto non teme la salsedine perché le sue componentistiche di qualità sono resistenti a tutto. L’innovativo anello di memorizzazione della posizione ti permette di indossare il cinturino più facilmente in futuro.

Acquistalo ora a soli 93,98 euro, invece di 129,99 euro. Sappi che per visualizzare questo prezzo speciale devi essere abbonato a Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

