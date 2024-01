Xiaomi Redmi Watch 3 oggi in sconto WOW del 32% su Amazon

Sei alla ricerca di un ottimo smartwatch che possa monitorare anche alcuni parametri riguardanti la tua salute? Approfitta subito di questa occasione pazzesca e acquista subito lo Xiaomi Redmi Watch 3 oggi in sconto bomba del 32% al prezzo a dir poco imperdibile di soli 89 euro invece di 130 euro.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di molti altri vantaggi, come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Questo magnifico dispositivo da polso è caratterizzato dalla presenza di un display AMOLED da 1.75 pollici, con modalità always-on display, in questo modo avrai la possibilità di godere di un’esperienza di visualizzazione e touch migliorata. Inoltre, potrai tranquillamente monitorare lo stato della tua salute con la misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Potrai anche monitorare il battito cardiaco ovunque e in qualsiasi momento della giornata. In base alle tue esigenze, potrai scegliere tra 121 modalità fitness, in modo da poter monitorare anche la tua resa durante lo sport. Grazie alla presenza della tecnologia Bluetooth, potrai ricevere e rispondere alle telefonate.

Il sistema multiplo GPS autonomo ti consentirà di supportare cinque sistemi di tracciamento, offrendoti un monitoraggio particolarmente preciso della posizione. Resistente all’acqua fino a 5 ATM e completo di una batteria a lunga durata con 12 giorni di autonomia, questo smartwatch è imperdibile.

Dunque, l’unica cosa da fare è quella di correre su Amazon e acquistare subito questo magnifico Xiaomi Redmi Watch 3 oggi in sconto pazzesco del 32% al prezzo di soli 89 euro. Affrettati e non perdere altro tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.