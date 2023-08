Xiaomi Redmi Watch 3 manda IN TILT eBay: smartwatch da capogiro

Tra i migliori smartwatch sotto i 100€, Xiaomi Redmi Watch 3 è sicuramente in lizza per il podio. Completo di tutto e super affidabile, questo gioiellino non te ne fa perdere una. Lo metti al polso e diventa un tuo vero e proprio compagno da utilizzare quando ti alleni ma anche nella vita quotidiana.

Xiaomi Redmi Watch 3: lo smartwatch da mettere al polso

Disponibile in colorazione nera, Xiaomi Redmi Watch 3 è uno smartwatch eccezionale e perfetto sia per lui che per lei. Una volta che lo indossi scopri quanto sia comodo perchè oltre ad essere leggero, non è mai d’intralcio o non si gira sul tuo polso obbligandoti ad aggiustarlo ogni due per tre.

Con display AMOLED ampio e luminoso hai una vista perfetta e chiara dei contenuti. In più puoi altresì personalizzare il quadrante, il che è un valore aggiunto.

Al suo interno trovi sensori dedicati alla salute come allo sport. In modo particolare hai a portata di polso un monitor della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue, del sonno e dello stress. Per quanto riguarda le modalità sportive, invece, sono circa 120 e c’è anche il GPS integrato.

Impermeabile fino a 50 metri di profondità, con batteria da 12 giorni di autonomia e vita sociale sempre presente (notifiche smart e chiamate via Bluetooth), questo smartwatch è una chicca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.