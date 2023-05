Xiaomi Redmi Watch 3 in offerta: schermo AMOLED, resistenza all'acqua e GPS avanzato

Il Xiaomi Redmi Watch 3 è un orologio intelligente che offre una serie di funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness. Dotato di un display AMOLED da 1,75 pollici, offre un’esperienza di visualizzazione e touch migliorata, con la modalità always-on display che consente di avere le informazioni sempre a portata di vista.

Oggi il Xiaomi Redmi Watch 3 è protagonista di un’interessante offerta di Amazon, che ne porta il prezzo a soli 109€. Davvero niente male!

Questo smartwatch dispone di funzioni di tracciamento della salute, tra cui la misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue e il monitoraggio del battito cardiaco in qualsiasi momento e ovunque. Inoltre, con ben 121 modalità fitness, è in grado di monitorare la tua resa durante l’attività sportiva, consentendoti di tenere traccia dei tuoi progressi. Grazie al bluetooth integrato, puoi ricevere e rispondere alle chiamate direttamente dal tuo polso, rimanendo connesso con i tuoi contatti personali e professionali anche quando sei in movimento.

Il Xiaomi Redmi Watch 3 è dotato di un sistema multiplo GPS autonomo che supporta cinque sistemi di tracciamento, garantendo una posizione precisa e affidabile durante le attività all’aperto. Questo orologio è resistente all’acqua fino a 5 ATM, quindi puoi indossarlo anche durante le tue sessioni di nuoto senza preoccuparti di danni causati dall’acqua. Inoltre, offre una lunga durata della batteria, con un’autonomia di 12 giorni, e la comodità di una carica magnetica. Non perdere l’occasione di acquistarlo ad un prezzo speciale!

