Xiaomi Redmi Watch 3 Active: qualità prezzo imbattibile, ora a 29€

Se stai valutando l’idea di acquistare uno smartwatch di qualità spendendo il meno possibile non devi assolutamente perdere questa occasione che ti sto segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Xiaomi Redmi Watch 3 Active a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro.

Già questo smartwatch si presenta con un rapporto qualità prezzo assolutamente imbattibile ma con questo sconto del 25% è da prendere all’istante. Siamo di fronte a un wearable di ottima fattura e con diverse caratteristiche che si trovano solo sui modelli top di gamma. Gode di un ottimo display, di una batteria gigante, di tantissime modalità sportive e della resistenza all’acqua.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active a un super prezzo

Benché il prezzo in questo momento di Xiaomi Redmi Watch 3 Active è ancora più basso non sacrifica assolutamente la qualità. Si presenta con un bellissimo display da 1,83 pollici con colori intensi e una perfetta visione anche con la luce del sole diretta. Potrai scegliere tra oltre 200 quadranti e cambiare il look quando desideri.

Se ami lo sport puoi scegliere tra oltre 100 modalità di fitness e goderti anche la resistenza all’acqua fino a 50 metri per nuotare al mare o in piscina. Ha un sensore preciso per monitorare il comportamento del tuo corpo e un altoparlante che ti permette di rispondere alle chiamate direttamente dal polso collegandolo in modalità bluetooth al tuo smartphone. Parlando invece di autonomia, è in grado di durare fino a 12 giorni con una ricarica completa.

Se vuoi spendere il meno possibile e portarti a caso uno smartwatch pazzesco allora non devi perdere questa straordinaria occasione. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Redmi Watch 3 Active a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.