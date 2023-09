Xiaomi Redmi Watch 3 Active a prezzo WOW: uno smartwatch pazzesco (39€)

Lo spettacolare Xiaomi Redmi Watch 2 Active è disponibile in super sconto su Amazon. Adesso hai la possibilità di portare a casa uno smartwatch super completo, con una marea di funzionalità e una super autonomia energetica. In promozione, lo prendi a 39,99€ appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: è già quasi finito.

Un wearable pazzesco, con ampio display da 1,83″ ad alta visibilità grazie ai suoi colori super nitidi. Il vetro curvo, super resistente, lo rende un oggetto dotato di design elegante, ma anche raffinato e super versatile. Personalizza lo schermo grazie agli oltre 200 quadranti a disposizione. Gestisci al volo le notifiche in arrivo sullo smartphone, senza doverlo prendere ogni volta. Non solo questo però: puoi usarlo per telefonare direttamente al polso, grazie a speaker e microfono integrati.

Un eccezionale compagno per sport e salute. A disposizione, una marea di workout (oltre 200), ma anche una serie di feature dedicate alla salute. Controlla il battito cardiaco, ma anche la quantità di ossigeno nel sangue, la qualità del riposo notturno e non solo.

Insomma, uno spettacolare smartwatch di alta qualità. Xiaomi Redmi Watch 3 Active, a questo prezzo, è assolutamente imperdibile.

