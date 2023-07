Xiaomi Redmi Watch 3 Active a 39€ su Amazon: che sconto SPETTACOLARE

Xiaomi Redmi Watch 3 Active è in sconto al suo minimo storico su Amazon. Uno smartwatch spettacolare e super completo, che adesso ti accaparri a prezzo ridicolo. Sport, salute, notifiche e stile: tutto racchiuso in questo concentrato di tecnologia. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, se non è già finito. Arriva con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Un display da 1,83″ super ampio per permetterti di vedere al meglio notifiche e informazioni, senza sforzare la vista. Personalizzalo a piacimento, grazie alle decine e decine di quadranti a disposizione. Controlla tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone, direttamente dal polso, ma non limitarti a questo: puoi anche gestire le chiamate, rispondere e inviarne di nuove. Tutto senza dover prendere il telefono.

Con più di 100 modalità sportive a disposizione, potrai allenarti al meglio e tenere traccia dei risultati. Puoi immergerlo anche in acqua fino a 50 metri, come garantito dalla presenza di certificazione 5ATM.

Naturalmente, è anche un validissimo alleato per la salute, grazie alla serie di funzionalità dedicate proprio a questo. Per finire, puoi contare su una autonomia energetica straordinaria, che si spinge fino a 12 giorni!

Non perdere l’incredibile occasione Amazon del momento: completa l’ordine al volo per portare a casa Xiaomi Redmi Watch 3 Active a 39,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.