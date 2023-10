Xiaomi Redmi Watch 3 Active a 39€, che SOGNO: salute, sport e telefonate

Xiaomi Redmi Watch 3 Active crolla di prezzo per la Festa delle Offerte Prime. Uno smartwatch di alta qualità, completo e con un ampio display ad alta visibilità da ben 1,83″. Più di 100 modalità sportive a disposizione, un sacco di funzionalità dedicate alla salute e persino telefonate direttamente dal polso. Eccellente autonomia energetica, immersioni in acqua fino a 50 metri e ampia possibilità di personalizzazione.

Non perdere l’occasione Amazon del momento e completa al volo l’ordine per accaparrartelo a 39€ circa appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

Un wearable che solitamente è difficile pensare di prendere spendendo così poco. Del resto, non si stratta di uno smartband, ma di un vero e proprio smartwatch di qualità. Dall’ampio display da 1,83″ puoi gestire facilmente tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone, telefonate incluse! Infatti, puoi rispondere alle chiamate ed effettuarne di nuove direttamente in vivavoce, sfruttando speaker e microfono integrati.

Sono più di 100 le tipologie di workout supportate: scegli la tua, allenati e monitora i risultati ottenuti. Saranno tutti conservati all’interno dell’apposita applicazione. Ancora, tieni sotto controllo la salute con funzionalità come il monitoraggio del battito cardiaco, della quantità di ossigeno nel sangue e non solo.

Eccezionale l’autonomia energetica, che si spinge fino a ben 12 giorni di utilizzo prima di dover ricorrere alla ricarica. Per finire, spazio anche alla personalizzazione: sono più di 200 i quadranti a disposizione per rendere il display ogni giorno più bello!

Non perdere la straordinaria occasione Amazon del momento: completa al volo il tuo ordine per prendere lo strepitoso Xiaomi Redmi Watch 3 Active a 39€ appena. Arriva a casa in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.