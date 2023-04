Xiaomi Redmi Watch 3: a QUESTO PREZZO su Amazon è da PRENDERE SUBITO

Lo Xiaomi Redmi Watch 3 è ora protagonista di una nuova offerta Amazon. Lo smartwatch di casa Xiaomi è disponibile al prezzo scontato di 99,99 euro invece di 129,99 euro con la possibilità di scegliere tra la versione nera e quella beige. Si tratta del prezzo minimo storico dello smartwatch su Amazon che mette a disposizione uno sconto reale di 30 euro sul dispositivo. Per acquistare il nuovo Redmi Watch 3 è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Watch 3: un ottimo smartwatch a 99 euro

Il Redmi Watch 3 è uno smartphone completo, ricco di funzionalità e pensato per offrire ottime prestazioni ad un prezzo accessibile. Il dispositivo presenta un display da 1,75 pollici. Il pannello è AMOLED e c’è il supporto alla modalità Always On.

Lo smartwatch di Xiaomi supporta varie funzionalità per il tracciamento dell’attività fisica e di diversi parametri dell’utente, come il battito cardiaco e il livello di ossigeno nel sangue. Via Bluetooth è possibile fare e ricevere telefonate. C’è il GPS e non manca la resistenza all’acqua fino a 5 AMT. Da notare anche un’autonomia ben superiore alla media con fino a 12 giorni di autonomia.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Watch 3 al prezzo scontato di 99,99 euro invece di 129,99 euro. L’offerta è valida per tutte e due le colorazioni del dispositivo, la nera e la beige, con possibilità di risparmiare 30 euro. Per accedere allo sconto è disponibile il link qui di sotto. L’offerta è a tempo limitato e potrebbe terminare a brevissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.