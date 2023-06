Xiaomi Redmi Watch 2 Lite: SCONTO IMMEDIATO del 31% su Unieuro

Il più veloce riuscirà ad aggiudicarsi uno Xiaomi Redmi Watch 2 Lite a soli 54,99 euro, invece di 79,99 euro. Questo sconto immediato del 31% lo trovi solo su Unieuro, il colosso dello shopping hi-tech. Sbrigati perché sta andando letteralmente a ruba grazie anche alla consegna gratuita inclusa e alla possibilità di pagare in 3 rate tasso zero. Seleziona PayPal o Klarna come metodo di pagamento e pagalo da soli 18,33 euro al mese.

Un’occasione imperdibile frutto dell’ultimo volantino Hypnotic Black Friday. Dotato di qualsiasi comfort, questo smartwatch è eccellente. L’ampio display touch da 1,55 pollici offre un chiaro accesso a tutte le informazioni risultanti da analisi approfondite dei tuoi valori e dalle notifiche provenienti dal tuo smartphone. Con oltre 100 modalità fitness tra cui scegliere, tracci i tuoi allenamenti senza alcuna difficoltà.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite non si ferma davanti a nulla

Non ci sono ostacoli per lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite. Resistente all’acqua fino a 5 ATM, lo porti sempre con te. Sotto la doccia, in piscina o al mare è il tuo compagno di avventure ideale. La durata della batteria è di 10 giorni. Goditi questo smartwatch spettacolare e lascia che sia lui a controllare la salute del tuo corpo per te. Monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, analisi dell’ossigeno nel sangue, qualità del sonno sono solo alcune caratteristiche tecnologiche di questo dispositivo da polso.

Affrettati perché la promozione non dura in eterno e nemmeno le scorte disponibili. Acquista ora il Redmi Watch 2 Lite a soli 54,99 euro, invece di 79,99 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.