Xiaomi Redmi Watch 2 Lite arriva su Amazon: uno SPETTACOLO (69€)

Un prodotto spettacolare. Xiaomi Redmi Watch 2 Lite arriva su Amazon e porta con sé tanta tecnologia da polso a un prezzo piccolissimo. Display super ampio ad alta visibilità, GPS integrato e salute a 69,99€: puoi prenderlo adesso in preordine e godere di consegne gratis e veloci a partire dal 31 dicembre. Sii veloce e approfitta del preordine per essere fra i primi ad averlo.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite su Amazon: preordina al volo

Un wearable atteso da noi perché a questo prezzo ti permette di avere al polso un assistente personale super completo. Perfetto per la gestione rapida di notifiche, avvisi, promemoria e chiamate, questo gioiellino è in grado di offrire molto di più. Ad esempio, a disposizione per tracciare i tuoi allenamenti hai ben 100 modalità sportive diverse. A supporto, c'è anche la presenza del GPS integrato e della certificazione 5ATM: puoi usarlo per allenarti anche se lo smartphone non c'è oppure in acqua fino a 50 metri di profondità. I tuoi dati saranno comunque registrati in modo preciso.

Sfruttalo anche per la salute. Godi di misurazioni precise del battito cardiaco (anche H24) e della valutazione della quantità di ossigeno nel sangue. Verifica i livelli di stress e – se al polso di una donna – puoi anche monitorare l'andamento del ciclo mestruale. Ovviamente, non manca di controllare la qualità del riposo notturno.

Insomma, Xiaomi Redmi Watch 2 Lite è un vero e proprio spettacolo, soprattutto a questo prezzo. Approfitta adesso del preordine su Amazon: prendilo a 69,99€ appena. La consegna, veloce e gratis, è prevista a partire dal 31 dicembre.