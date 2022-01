Xiaomi Redmi Smart Band Pro PRECIPITA su Amazon: bastano 44€

Display AMOLED che ti fa sognare ad occhi aperti, questa Xiaomi Redmi Smart Band Pro è un lusso da avere al polso. È sufficiente indossarla per scoprire che la ami alla follia, insomma, guardarla. Per non parlare del prezzo: appena 44 euro per portatela all'istante a casa grazie al ribasso ora in corso su Amazon, un affarone senza mezzi termini.

Spedizioni gratis e immediate in tutta Italia.

Xiaomi Redmi Smart Band Pro: un lusso a cui non puoi rinunciare

Piccola al punto giusto, questa smart band è l'incrocio perfetto tra un dispositivo che indossi senza problemi e uno smartwatch che ti mette di tutto e di più a portata di polso. Disponibile in colorazione nera la indossi quando vuoi, come vuoi, su polsi maschili e femminili senza mai rinunciare.

Il vero punto forte è la tecnologia che custodisce al suo interno, per questo motivo che ti dico che a poco più di 40 euro su Amazon è un regalo. Già solo il display AMOLED ti fa sognare visto che supera di cento punti i classici pannelli che trovi sugli altri modelli. Nerissimo e potentissimo, con una sola occhiata ti fa sapere quello che vuoi.

La porti al polso e sai come sta il tuo cuore, quali sono i livelli di ossigeno nel sangue, a quanto ammontano i livelli di stress e tanto tanto altro ancora. Conta che ha anche più di 110 modalità sportive integrate quindi quando ti alleni sai per filo e per segno se stai facendo tutto nel modo giusto, altro che personal trainer: Redmi Smart Band!

Non sono da meno caratteristiche come l'impermeabilità, la ricarica magnetica che ti regala un'autonomia sublime e le funzioni dedicate alla vita quotidiana.

Fatti tentare e portati al volo a casa la favolosa Xiaomi Redmi Smart Band Pro a soli 44,99€, un affare esagerato su Amazon. Le spedizioni sono completamente gratuite in tutta Italia.