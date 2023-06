Xiaomi Redmi Smart Band 2 a PREZZO SHOCK, solo 24€ su Amazon

Se vuoi acquistare una smart band per tenerti in forma e tenere monitorato il tuo stato di salute, non perdere questa occasione che ti segnalo oggi. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi Smart Band 2 a soli 24,99 euro, invece che 34,99 euro.

Questo è davvero un ottimo dispositivo e, grazie allo sconto del 29%, puoi averlo a un prezzo decisamente vantaggioso. È leggero, comodo, impermeabile e ha una batteria che dura a lungo. Inoltre offre tantissime modalità di allenamento e tanti quadranti personalizzabili.

Xiaomi Redmi Smart Band: adesso è un best buy

Non ci sono dubbi, a questo prezzo Xiaomi Redmi Smart Band 2 è un vero affare da prendere al volo. Ha un ampio display TFT da 1,47 pollici a colori e con un ottima visibilità a qualsiasi condizione di luce. Ha un cinturino morbido e traspirante e possiede una batteria che offre fino a 14 giorni con una sola ricarica.

Potrai scegliere una delle oltre 30 modalità sportive preimpostate e raggiungere i tuoi obiettivi. È anche resistente all’acqua fino a 5 ATM, per cui lo puoi usare tranquillamente quando nuoti. Monitora costantemente l’ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e ti avvisa quando fa una rilevazione anomala. Fornisce anche dei report dettagliati sulle fasi del sonno.

Se non vuoi rischiare di perderti questa offerta devi essere rapido. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Redmi Smart Band 2 a soli 24,99 euro, invece che 34,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.