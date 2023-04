Xiaomi Redmi Smart Band 2, NOVITÀ in sconto a 29€: sorpresa Amazon assurda

Amazon sorprende tutti e sconta il nuovissimo Xiaomi Redmi Smart Band 2. Eccezionale smartband, che adesso puoi portare a casa a 29,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Completa l’ordine al volo per approfittarne, a questo prezzo durerà pochissimo.

Un wearable con display spettacolare da con ampio display da 1,47″ per tenere tutto sotto controllo, pur mantenendo ingombro minimo al polso. Personalizza lo schermo com preferisci, scegliendo fra più di 100 quadranti il tuo preferito. Tieni sotto controllo tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone, ma non solo. Infatti, potrai sfruttare le 30 modalità sportive a disposizione per tenere traccia con precisione dei risultati dei tuoi allenamenti.

Ancora, si tratta di un validissimo alleato per per la salute: in ogni momento, puoi controllare il battito cardiaco, la qualità del riposo notturno e anche la quantità di ossigeno presente nel sangue. Per finire, puoi contare su una autonomia energetica spettacolare: fino a 14 giorni di autonomia energetica senza dover ricorrere alla ricarica.

Non perdere l’occasione di fare un golosissimo affare su Amazon e risparmia sul nuovissimo Xiaomi Redmi Smart Band 2, appena lanciato, già in sconto a prezzo super ghiotto: completa l’ordine al volo per averlo a 29,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.