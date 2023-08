Xiaomi Redmi Pad: solo 169€, scopri come averlo

Acquista lo Xiaomi Redmi Pad a soli 169,15 euro, invece di 349,90 euro! Per ottenere questo prezzo, che ti farà risparmiare quasi 200 euro, devi approfittare degli Xiaomi Days di eBay. Grazie a questa promozione hai la possibilità di utilizzare il Coupon “XIAOMIFESTAGO23” che ti regala un tablet portentoso con uno sconto potente. Cosa stai aspettando?

La consegna gratuita è offerta da eBay. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 56,38 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Niente male vero? Allora sbrigati perché le scorte stanno andando a ruba.

Xiaomi Redmi Pad: il vero tablet all in one

Se sei alla ricerca di un ottimo tablet economico che non rinunci alla qualità, allora lo Xiaomi Redmi Pad fa proprio al caso tuo. Infatti, subito offre un display senza cornici da 10,61 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz per un intrattenimento audio e video coinvolgente. I materiali con cui è stata realizzata la scocca sono premium. Si parla di un guscio monoscocca interamente in metallo. Il processore MediaTek Helio G99 ti assicura alte prestazioni.

Portalo sempre con te senza doverlo ricaricare grazie alla sua potente batteria da 8000 mAh di lunga durata. Acquista il tuo Redmi Pad a 169,15 euro, invece di 349,90 euro. Ricordati però di utilizzare il Coupon “XIAOMIFESTAGO23” e che, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.