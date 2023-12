Xiaomi Redmi Pad SE: quasi in REGALO su Unieuro

Unieuro ha deciso di esagerare con il nuovo volantino I Natalissimi. Proprio oggi abbiamo scovato un’offerta pazzesca. Acquista lo Xiaomi Redmi Pad SE quasi in regalo. Lo metti in carrello a soli 159,99 euro, invece di 219,90 euro. Si tratta di un’opportunità unica per ottenere un tablet Android di ultima generazione perfettamente avanzato e con prestazioni molto interessanti. La consegna gratuita o il ritiro gratuito sono inclusi nel prezzo.

Xiaomi Redmi Pad SE: zero compromessi

Con lo Xiaomi Redmi Pad SE 128GB hai un tablet senza compromessi. Dai un’occhiata alle sue specifiche tecniche. Realizzato per offrire un’esperienza visiva emozionante, offre un display FHD+ da 11 pollici ottimo per lettura, film e gaming. Con una frequenza di aggiornamento a 90Hz, tutto è molto fluido. Il processore Qualcomm Snapdragon 680 assicura prestazioni elevate. Inoltre, la batteria da 8000 mAh garantisce fino a 14 ore di riproduzione video.

Acquistalo subito a soli 159,99 euro, invece di 219,90 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 53,33 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.