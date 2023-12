Xiaomi Redmi Pad SE: le Offerte di Natale Unieuro SPACCANO

Le Offerte di Natale Unieuro spaccano di brutto! Grazie a questi fantastici sconti ci sono prodotti eccezionali a prezzi sbalorditivi. Come lo Xiaomi Redmi Pad SE 128GB a soli 169,99 euro, invece di 219,90 euro. Un ottimo risparmio per un tablet che ha davvero tanto da offrire in quanto a design e prestazioni. Tra l’altro con Unieuro hai la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio.

Xiaomi Redmi Pad SE: display FHD+ e processore Snapdragon

Con lo Xiaomi Redmi Pad SE 128GB sei sempre un passo avanti. Grazie all’ampio display da 11 pollici con tecnologia FHD+ hai uno sguardo più completo sui contenuti ricchi di dettagli e dai colori brillanti. La frequenza di aggiornamento a 90Hz offre un’esperienza visiva ancora più fluida e rilassante. Con il processore Qualcomm Snapdragon 680 le prestazioni sono sempre elevate.

Acquistalo subito a soli 169,99 euro, invece di 219,90 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 56,66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

