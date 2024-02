Xiaomi Redmi Pad SE: TORNA in OFFERTA a 159€

Prima di un altro sold out ti conviene mettere subito in carrello lo Xiaomi Redmi Pad SE. Oggi lo acquisti a soli 159,99 euro, invece di 219 euro. Si tratta di un’offerta pazzesca, disponibile solo su Unieuro. Acquistandolo online hai due vantaggi. Il primo riguarda la consegna gratuita a casa o il ritiro gratuito in negozio. La seconda, invece, riguarda la possibilità di pagarlo in 3 rate a Tasso Zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

Xiaomi Redmi Pad SE: ottimo tablet Android a prezzo contenuto

Lo Xiaomi Redmi Pad SE 128GB è la scelta ideale per chi cerca un tablet Android dalle prestazioni molto interessanti a un prezzo contenuto. La sua dotazione ti farà girare la testa. Infatti, con soli 159,99 euro hai un dispositivo da 128GB di ROM e 4GB di RAM. Inoltre, il processore Qualcomm Snapdragon 680 assicura prestazioni incredibilmente elevate. La batteria da 8000 mAh offre un’autonomia incredibile con una gestione dei consumi davvero intelligente.

Acquistalo subito a soli 159,99 euro, invece di 219 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 53,33 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.