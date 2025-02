Ecco come avere Xiaomi Redmi Pad Pro in sconto

Il tablet Xiaomi Redmi Pad Pro con 8GB di ram e 256GB di memoria, è un dispositivo davvero pratico e performante. Se stai cercando un prodotto leggero, con un buon processore e a un prezzo accessibile, prendi appunti. A questo link puoi trovare il tablet ad al prezzo speciale di 233 euro. Per aggiudicartelo a questa cifra ti basta utilizzare il codice sconto PIT10PERTE25, avrai anche 2 anni garanzia inclusa.

Il Xiaomi Redmi Pad Pro è un tablet versatile e conveniente, ideale per una varietà di utilizzi. Grazie al suo display da 12,1 pollici con risoluzione 2.5K e refresh rate a 120Hz, è perfetto per il gaming e lo streaming di contenuti multimediali.

Per quanto riguarda la produttività, offre un buon multitasking e l’uso di applicazioni come fogli di calcolo e word processor. La possibilità di utilizzare una tastiera e una penna digitale lo rende utile per lavoro e studio, specialmente per prendere appunti o creare contenuti.

Le caratteristiche di Xiaomi Redmi Pad Pro

Xiaomi Redmi Pad Pro è un tablet Wi-Fi dotato di un display LCD d a12,1 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel e un rapporto di forma 16:10. Il display offre un refresh rate AdaptiveSync fino a 120Hz. La protezione del display è affidata al vetro Corning Gorilla Glass 3, che assicura una buona resistenza agli urti e graffi.

Il tablet è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, che offre prestazioni elevate e un consumo energetico ottimizzato. La memoria RAM è di 8 GB LPDDR4X, mentre la memoria interna è di 256 GB UFS 2.2, espandibile fino a 1,5 TB tramite microSDXC.

Il sistema operativo è Xiaomi HyperOS, basato su Android 14, assicura un’esperienza utente fluida e personalizzabile. Il tablet dispone di una batteria da 10.000mAh con ricarica rapida a 33W, garantendo un’autonomia prolungata, ideale per lunghe sessioni di riproduzione video o lavoro.

A 233 euro è un tablet davvero conveniente, dotato di moltissime funzionalità e performante.