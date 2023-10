Xiaomi Redmi Pad: FOLLIA eBay con il CODICE SCONTO

Con eBay il risparmio è all’ordine del giorno. Stai cercando un tablet funzionale, ma che costi poco? Approfitta del Codice Sconto “PIT10PERTE2023” e acquista uno Xiaomi Redmi Pad a soli 179 euro, invece di 349,90 euro. Un prezzo folle che devi assolutamente sfruttare. Con 4GB di RAM e 128GB di ROM hai tutto il necessario per lavorare, divertirti e portare sempre con te i contenuti che ami. Tra l’altro la consegna gratuita è inclusa e puoi anche pagare a tasso zero.

Xiaomi Redmi Pad: l’offerta di eBay è potente

Scegli uno Xiaomi Redmi Pad 4GB+128GB per lavoro, scuola e divertimento. Il display da 10,61 pollici è super fluido grazie alla frequenza di aggiornamento a 90Hz. Inoltre, la batteria da 8000 mAh garantisce una lunga durata per tutto il giorno e oltre. I quattro altoparlanti sono supportati dalla tecnologia Dolby Atmos, per un’immersività eccellente. Il processore MediaTek Helio G99 ad alte prestazioni fa tutto il resto, regalandoti un’esperienza eccellente.

Acquistalo ora a soli 179 euro, invece di 349,90 euro. Questo prezzo lo ottieni solo su eBay utilizzando il Codice Sconto “PIT10PERTE2023”. Tra l’altro puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 59,66 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

