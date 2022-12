Xiaomi Redmi Pad è l'alternativa a iPad: oggi lo paghi solo 224€ su eBay

Puoi ancora risparmiare tanto acquistando l’ottimo Xiaomi Redmi Pad su eBay. Sfrutta il codice coupon PIT10PERTE2022, ancora attivo, e mettilo in carrello a soli 224 euro, invece di 249 euro. Selezionando PayPal come forma di pagamento potrai dividere l’importo di questo ordine in 3 rate a tasso zero da soli 74,70 euro l’una.

Si tratta di una vera e propria alternativa al nuovo Apple iPad. Ti stupirai della sua potenza e versatilità. Diventerà il tuo compagno di viaggio inseparabile. Le dimensioni sono eccezionali e il formato 16:10 rende lavoro, film e giochi ancora più piacevoli. Leggi un documento come se fosse un libro. Scopri il suo ecosistema realizzato per rendere tutto più confortevole.

Xiaomi Redmi Pad: risparmia sul suo acquisto con il coupon eBay

Continua la mega offerta del coupon PIT10PERTE2022 che sconta del 10% qualsiasi tuo ordine. In questo caso puoi utilizzarlo per acquistare uno dei tablet più amati di sempre e che ha riscontrato un enorme successo da quando è uscito. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Pad a soli 224 euro, invece di 249 euro.

Dotato di un ampio schermo da 10,6 pollici ad alta risoluzione, è ampio e luminoso capace di coinvolgerti al massimo durante l’utilizzo. In più la frequenza di aggiornamento a 90Hz rende tutto ancora più fluido. A dare potenza e stabilità c’è il processore MediaTek Helio G99. Infine, la super batteria da 8000mAh è uno spasso. Acquistalo subito a soli 283 euro.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.