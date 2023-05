Xiaomi Redmi Pad: acquistalo a un PREZZO FUORI di TESTA

Lo Xiaomi Redmi Pad è un tablet economico, ma di qualità. La dotazione che offre è di tutto rispetto e assicura funzionalità e portabilità eccellenti. Acquistalo a soli 199,90 euro, invece di 299,90 euro, grazie a questa speciale offerta presente sullo store ufficiale di Xiaomi. La consegna gratuita è inclusa in questa promozione davvero interessante.

Il design monoscocca, ricercato ed elegante, presenta bordi piatti e cornici simmetriche capaci di esaltare le linee perfette del Redmi Pad. Utilizzarlo è davvero fantastico perché al tatto diventa estremamente piacevole. Pesa solo 445 grammi, quindi è facile da portare sempre con sé, ed è sottile ben 7,05 millimetri. Mettilo in borsa, te lo dimenticherai.

Xiaomi Redmi Pad: l’eccellenza diventa economica

Approfitta dell’offerta legata allo Xiaomi Redmi Pad. Scegli un tablet Android che ha molto da offrire. Il display senza cornici da 10,61 pollici in 2K e con frequenza di aggiornamento a 90Hz è sorprendente. Lasciati coinvolgere da immagini sempre colorate e ricche di dettagli. La ciliegina sulla torta è l’intrattenimento audio e video immersivo. Con una risoluzione da 2000 x 1200 offre oltre 10 miliardi di colori.

A muovere tutta la macchina c’è il processore MediaTek Helio G99 realizzato per garantire ottime prestazioni. Guarda video, gioca o naviga online e questo chip sarà sempre un passo avanti per assicurarti una velocità impareggiabile. Goditi fino a 21 ore di riproduzione video grazie alla batteria da 8000 mAh. Non lasciartelo sfuggire ora che è in offerta. Metti subito nel carrello il Redmi Pad a soli 199,90 euro, invece di 299,90 euro.

