Xiaomi Redmi Pad da 10,61" e 6 GB di RAM in OFFERTA a 40€ in MENO

Se hai deciso di acquistare un tablet dalle ottime prestazioni ma non vuoi spendere un patrimonio dai un’occhiata a questa offerta eccezionale. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello l’epico Xiaomi Redmi Pad a soli 228,65 euro, invece che 269 euro.

Per questo tablet uno sconto del 15% non è davvero niente male. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui. Un’occasione da non lasciarsi scappare assolutamente.

Xiaomi Redmi Pad: il prezzo crolla e adesso è un affare

Questa versione di Xiaomi Redmi Pad è quella cinese con installazione di ROM globale, per cui ha praticamente le stesse funzionalità della versione europea con pochissime limitazioni. Monta il potente processore MediaTek Helio G99 con a supporto 6 GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna.

È dotato di una mega batteria da 8000 mAh che può durare tranquillamente per tutto il giorno e si ricarica velocemente. Possiede 4 altoparlanti Dolby Atmos che offrono un suono surround eccellente e molto coinvolgente. E potrai goderti i tuoi contenuti video nel bellissimo display 2K da 10,61 pollici con refresh rate a 90 Hz.

Insomma oggi puoi avere un ottimo tablet e pagarlo molto meno del suo prezzo originale. Per cui prima che l’offerta scada, vai su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Redmi Pad a soli 228,65 euro, invece che 269 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.