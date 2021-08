I tempi passano ma Xiaomi Redmi Note 9 rimane una certezza. In promozione su Amazon te lo puoi portare a casa a soli 196,00€ il che è un buon prezzo. Con la sottoscrizione Prime non paghi alcuna spesa di spedizione e lo ricevi in tempi veloci.

Xiaomi Redmi Note 9: bellissimo e potente

Xiaomi Redmi Note 9 è uno smartphone perfetto per tutti i giorni. Con tutto al posto giusto ti mette a disposizione quello di cui hai bisogno senza dover spendere una grossa cifra. Inoltre è esteticamente curato nei minimi particolari, quindi non devi scendere a compromessi. Ora in offerta in colorazione Midnight Grey, può diventare tuo con veramente poco.

Il display da 6,53 pollici è la giusta dimensione visto che ti fa vedere applicazioni, social e streaming in dimensioni ottimizzate che non ti fanno strizzare gli occhi. Il pannello ha una risoluzione Full HD+ che non puoi sottovalutare, soprattutto in questa fascia di prezzo.

Il processore Mediatek abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione ti lasciano molta indipendenza. Inoltre il sistema MIUI 11 è semplicissimo da utilizzare e non ti impiegherà più di cinque minuti per abituartici.

Non manca neanche un ottimo comparto fotografico costituito da una quad camera con sensore principale da 48 megapixel. In questo modo scatti fotografie degne di nota, così come i selfie grazie alla lente frontale.

Ulteriori features interessanti sono la mega batteria da 5020mAh, il Jack Audio da 3,5 mm e il chip NFC per poter pagare anche in modalità contactless.

Acquista subito il tuo Xiaomi Redmi Note 9 su Amazon a soli 196,00€ in colorazione Midnight Grey. Lo ordini e lo ricevi in appena qualche giorno lavorativo. Le spedizioni sono assolutamente gratuite per i membri Prime.

