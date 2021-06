Xiaomi Redmi Note 9 è in promozione su Amazon ad appena 99,00€. Il ribasso del 34% provoca uno sconto effettivo di 50,00€ che rende l'acquisto un vero e proprio affare.



Le specifiche tecniche di uno smartphone da capogiro: Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 9 è uno smartphone di fascia economica che oggi costa ancora di meno. Disponibile in colorazione Polar White, cattura lo sguardo all'istante grazie alla sua estetica accattivante. Inoltre crea dei veri e propri giochi di luce grazie alla sua scocca riflettente.

Monta un DotDisplay da 6.53 pollici che regala una visione dei contenuti streaming e non solo ottimizzata. La risoluzione attestata è una Full HD plus ossia una 1080×2340 pixel. Da non sottovalutare l'ottimo rapporto schermo corpo che assicura una visione ancora più immersiva.

Al suo interno è montato un processore MediaTek Helio G85 che viene abbinata a 3 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione per prestazioni sempre in linea. La memoria, inoltre, è espandibile all'occorrenza inserendo una MicroSD.

Nonostante si tratti di uno smartphone economico, la fotocamera posteriore è una Quad camera con sensore principale da 48 megapixel. Le altre tre lenti consentono di scattare in diverse modalità per foto degne di nota.

Ultima caratteristica saliente è la batteria da 5020 mAh che assicura un'autonomia longeva.

Non mancano all'appello il jack audio da 3,5 mm e il chip NFC per pagamenti contactless.

Xiaomi Redmi Note 9 è disponibile in colorazione Polar White.

