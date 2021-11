Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 179€: OFFERTACCIA Amazon assurda

Xiaomi Redmi Note 9 Pro è in sconto di quasi 100€ su Amazon. Con un investimento minimo, porti a casa uno smartphone campione di performance sotto ogni punto di vista. Il momento è super ghiotto per fare un ottimo affare: completa rapidamente l'ordine per avere l'edizione con 6GB di RAM e 64GB di storage interno a 179€ invece di 269€. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro è in sconto super su Amazon

Uno smartphone che non delude le aspettative sotto alcun punto di vista. Un ampio display da 6,67″ con risoluzione FHD+ e un piccolissimo foro per ospitare la selfie camera. Sul posteriore, un comparto fotografico composto da 4 sensori. Al principale da 64MP ne è affiancato uno ultragrandangolare da 8MP, uno da 5MP per le macro e uno da 2MP per la profondità di campo.

Sotto la scocca, il potente processore octa core Qualcomm Snapdragon 720G, supportato da 6GB di RAM e 64GB di storage interno. Non manca una batteria enorme da 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida a cavo da 30W.

Insomma, un portento di smartphone, che adesso porti a casa a prezzo eccezionale. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare da Amazon: completa rapidamente l'ordine per avere Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 179€ invece di 269€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis.