Le specifiche tecniche di Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 9 è uno smartphone che ha conquistato l'anima della community. Apprezzato da molti, oggi disponibile in colorazione Midnight grey e rappresenta un'ottima opportunità di acquisto per coloro che sono in cerca di un nuovo smartphone.

Montante un DotDisplay da 6,53 pollici, il dispositivo offre una visione dei contenuti immersiva e di ottima qualità grazie alla risoluzione Full HD+. Non sono da sottovalutare poi le cornici estremamente sottili che amplificano l'esperienza finale rendendola degna di nota.

Il processore montato è un Mediatek Helio G85 che viene abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni sempre in linea. Inoltre la memoria può essere espansa mediante l'utilizzo di una MicroSD all'esigenza.

Degno di nota è il comparto fotografico che vanta una quadrupla fotocamera adornata d'intelligenza artificiale. L'obiettivo principale è da 48 megapixel mentre le altre lenti consentono di scattare foto ultra grandangolari sia in modalità orizzontale che verticale e scatti anche in macro. La fotocamera frontale, invece, monta una lente da 13 megapixel.

Spicca anche la batteria che vanta un valore tipico di 5020mAh sufficienti ad arrivare al giorno dopo senza dover ricorrere alla ricarica. Quest'ultima, inoltre, aziende modalità rapida fino a 18 W.

Tra le altre features ricordiamo il chip NFC, la presenza di un lettore di impronte poste sul retro dello smartphone il suo design ultra slim.

Xiaomi Redmi Note 9 è acquistabile su Amazon soli €148. Acquistalo Oggi è ricevilo in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In alternativa la spedizione sono gratuite ma effettuate in tempi standard ossia circa una settimana. Lo smartphone è acquistabile anche a rate a tasso zero mediante il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

