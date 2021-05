Xiaomi Redmi Note 8 Pro è in promozione su Amazon a soli 179,00€. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un piccolo ribasso che rende lo smartphone ulteriormente economico.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Le specifiche tecniche di Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi Note 8 Pro è un dispositivo molto amato dalla community. Il suo design curato nei minimi particolari splende nella colorazione Green, la quale lo rende ulteriormente elegante.

Montante un display DotDrop da 6.53 pollici, la visione di immagini e contenuti è ampia e di alta qualità. Questa caratteristica è supportata sia dalla risoluzione Full HD+ che dall'ottimo rapporto schermo corpo che il dispositivo vanta.

In merito al processore, invece, sappiamo che è un Helio G90T Octa Core che in questo caso viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni sempre in linea. La memoria, inoltre, è espandibile mediante MicroSD.

Tra le diverse caratteristiche è degna di nota quella che riguarda il comparto fotografico. Sullo smartphone è montata una Quad Camera posteriore con obiettivo principale da 64 megapixel. Le altre tre lenti hanno una risoluzione di 8 e 2 Megapixel e permettono di scattare fotografie ultra grandangolari, panoramiche e arricchite dall'AI.

La fotocamera frontale, invece, vanta una lente da 20 megapixel per selfie da paura.

Anche la batteria merita la sua citazione grazie ai 4500mAh con cui arrivare fino al giorno dopo senza problemi. La ricarica rapida è da 18 W per essere sempre pronti all'azione.

Pertanto, Xiaomi Redmi Note 8 Pro è acquistabile su Amazon a soli 179,00€ nella colorazione Green. Acquistalo e ricevilo a casa in circa 48 ore se possiedi un abbonamento attivo a Prime. In alternativa le spedizioni sono comunque gratuite ma effettuate in tempi standard, circa una settimana. Il dispositivo è acquistabile anche a rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone