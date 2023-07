Xiaomi Redmi Note 12S: con QUEST'OFFERTA di Amazon bastano 185€

Lo Xiaomi Redmi Note 12S diventa sempre più conveniente e con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è disponibile all’acquisto con un prezzo scontato di 185 euro per la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. In questa fascia di prezzo, lo smartphone di casa Xiaomi è sempre di più un punto di riferimento del mercato, grazie ad un rapporto qualità/prezzo eccellente. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 12S in offerta Amazon è un vero best buy

La scheda tecnica del Redmi Note 12S è completa e garantisce ottime prestazioni con una spesa ridotta. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Helio G96 che viene supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una maxi batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Tra le specifiche dello smartphone c’è spazio anche per una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore per le macro da 2 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 con MIUI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 12S al prezzo scontato di 185 euro. Lo smartphone è dotato di 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto. Lo smartphone è spedito da Amazon. Lo sconto resterà attivo solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.