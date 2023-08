Xiaomi Redmi Note 12: ultima chiamata per averlo a 139,90 euro

Ultima chiamata. Oggi scade l’offerta del Mi Store, il sito ufficiale di Xiaomi, per l’acquisto del Redmi Note 12 a 139,90 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Lo sconto rientra all’interno della promozione Back to School, che consente di ottenere una riduzione di prezzo extra in base all’importo dell’ordine: 10 euro per un valore minimo di 100 euro, 20 euro per un valore minimo di 200 euro, 30 euro per un valore minimo di 300 euro.

Xiaomi Redmi Note 12 in offerta con la promo Back to School

Il Redmi Note 12 è uno dei migliori base gamma del 2023. Equilibrio è la parola d’ordine, anche se i punti di forza di certo non mancano: display AMOLED a 120 Hz e autonomia di oltre un giorno e mezzo sono i due fiori all’occhiello dello smartphone di Xiaomi.

Dicevamo dell’equilibrio, un concetto molto importante dal punto di vista dell’esperienza d’uso. Il merito va soprattutto all’ottimo Snapdragon 685 da 6nm firmato da Qualcomm, che riesce a far girare questo Note 12 in maniera fluida e veloce in qualsiasi situazione.

Il base gamma del colosso asiatico sorprende infine anche dal punto di vista fotografico, grazie alla tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, a cui si aggiungono l’obiettivo ultra-grandangolare e un obiettivo macro dedicato.

Approfitta quindi delle ultime ore di promo sul Mi Store per acquistare lo Xiaomi Redmi Note 12 al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Le spese di spedizione sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.