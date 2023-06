Xiaomi Redmi Note 12, quasi METÀ PREZZO su Amazon: 50MP, display 120HZ (143€)

Xiaomi Redmi Note 12 è in mega sconto su Amazon. Un device strepitoso, che può contare sul potente processore Qualcomm Snapdragon 685, 128GB di storage, ma anche su caratteristiche tecniche esclusive com un comparto fotografico composto da ben 3 sensori, con il principale da 50MP. Ancora, l’ampio display AMOLED raggiunge un refresh rate da 120Hz.

Una scheda tecnica spettacolare per un device che adesso porti a casa a 143€ circa appena invece di quasi il doppio. Dovrai essere veloce però: completa adesso l’ordine per accaparrartelo in promozione. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

Uno smartphone potente e in grado di garantirti autonomia energetica per tutto il giorno. Tutto merito della sua gigante batteria da 5000 mAh, supportata da un eccezionale sistema di ricarica super rapida.

Come anticipato, il display è uno dei suoi più grandi punti di forza. L’eccellente display AMOLED da 6,67″ ti offre un’esperienza di utilizzo super fluida, grazie al refresh rate da 120Hz. Divertiti a guardare i sensazionali video che registrerai con lo strepitoso comparto fotografico composto da ben 3 sensori, con il principale da ben 50MP.

Non perdere la straordinaria occasione del momento e porta adesso a casa il tuo Xiaomi Redmi Note 12 al prezzo che mai penseresti: completa l’ordine adesso per averlo a 143€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità residua è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.