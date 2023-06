Xiaomi Redmi Note 12 Pro+: con QUEST'OFFERTA è un VERO AFFARE (-170€)

Il prezzo dello Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ continua a calare rendendo il mid-range uno dei modelli di riferimento del mercato. Con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 329 euro invece che 499 euro. Si tratta di un taglio netto di ben 170 euro sul listino con la possibilità, inoltre, di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Redmi Note 12 Pro+: il mid-range di Xiaomi conviene sempre di più

Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ può contare su di una scheda tecnica davvero completa con un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è l’ottimo SoC MediaTek Dimensity 1080 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W.

Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 Megapixel. Lo smartphone è dotato del sensore di impronte digitali laterale, di un chip NFC e del supporto Dual SIM. Lato software, invece, c’è Android 13 con MIUI. Si tratta, quindi, di un comparto tecnico completo e davvero ricco, ideale per chi è alla ricerc adi un mid-range dalle grandi potenzialità.

