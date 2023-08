Xiaomi Redmi Note 12 Pro a 209€, una BESTIA: display 120 Hz, camera da 108MP

Uno smartphone pazzesco. Xiaomi Redmi Note 12 Pro è in gran sconto su Amazon adesso. Uno smartphone potentissimo, che a questo prezzo sembra impossibile poter portare a casa. Ampio display AMOLED con refresh rate da 120Hz e fotocamera posteriore con sensore principale addirittura da 108MP.

Approfitta dell’assurda promo del momento e completa adesso l’ordine: l’edizione con 6GB di RAM e 128GB di storage la prendi a 209€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

Tutta la potenza che desideri, grazie all’incredibile processore Qualcomm Snapdragon 732G, accompagnato da tanta RAM e storage. Usalo per qualsiasi attività, anche la più impegnativa: ogni sessione di gaming sarà una passeggiata. Sfrutta l’enorme batteria da 5000 mAh, che lavora in concerto con il sistema di ricarica rapida da 67W, per avere sempre a disposizione tutta l’energia che desideri. Eccellente l’ampio display AMOLED, con il suo refresh rate da 120Hz, e mozzafiato la fotocamera: il sensore principale è da ben 108MP.

Solitamente, a questo prezzo è impossibile portare a casa un concentrato di tecnologia di questo calibro. Approfittando della golosissima promo del momento, invece, puoi riuscirci: completa adesso il tuo ordine per avere lo spettacolare Xiaomi Redmi Note 12 Pro a 209€ circa appena da Amazon. Arriva con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Dovrai fare in fretta però, la disponibilità residua è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.