Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G: il prezzo su ePRICE è da BEST BUY

Pensavamo di aver già visto il best buy dei nuovi Redmi Note 12, ma ci sbagliavamo. Tutta colpa di ePRICE e dell’offerta sul top di gamma Redmi Note 12 Pro+ 5G di Xiaomi, oggi in promo a 431 euro anziché un prezzo consigliato di 474 euro (anche se di listino costa 499 euro). Sul Mi Store lo stesso modello è esaurito, su Amazon le recensioni dei clienti sono scadenti, per cui ecco che ePRICE vince facile a questo giro.

Redmi Note 12 Pro+ 5G a soli 431 euro su ePRICE

Se cerchi un telefono al top per prestazioni e autonomia, con un budget tra i 400 e 500 euro, il nuovo arrivato della famiglia Redmi Note ha tutte le carte in tavola per giocarsela con gli altri medio gamma più famosi. Ancora una volta Xiaomi tira fuori dal cilindro un processore sorprendente come il MediaTek Dimensity 1080 a 6nm, affiancato da 256GB di memoria interna e 8GB di RAM. Eccellente anche l’autonomia, grazie alla batteria da 5.000 mAh che offre fino a un giorno e mezzo di carica e una ricarica rapida a 120W (ti bastano 5 minuti per raggiungere il 50%, 19 minuti il 100%).

Completano l’opera un ottimo pannello AMOLED da 6,67″ con risoluzione FHD+, refresh rate a 120Hz e fino a 900 nits di luminosità, più un comparto camere dove la camera principale raggiunge i 200 MP, per scatti e riprese da vero medio gamma.

L’offerta di ePRICE è valida fino a esaurimento scorte, il consiglio quindi è di fare in fretta prima che il prezzo torni a salire un’altra volta. Aggiungi al carrello ora il Redmi Note 12 Pro 5G per beneficiare di uno sconto di 70 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita e in più è possibile pagare in tre rate con una commissione aggiuntiva di appena 4 euro.

